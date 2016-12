Fortsatt trafikfara hela julen

Julstress, långa köer och glashala vägar. En livsfarlig kombination som kan få olyckssiffran under julhelgen att bli ännu högre. Nu varnar trafikverket för halka och uppmanar bilister att ta det lugnt på vägarna.

– Stressa inte på vägarna även om du har en tid att passa. Det är många ute på vägarna, så det är viktigt att ta det lugnt och hålla avstånd. Ska man köra långt är det viktigt att ta pauser för att få nya krafter. Sedan får man alltid känna av hur vägunderlaget är och anpassa hastigheten efter det, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket, till TT.

Faran är inte över

Men även om halkan tros lägga sig någorlunda efter helgen ska man inte ta ut något i förskott. SVT Nyheters meteorolog meddelar nu att faran inte är över med julen.

– Under både julafton och juldagen kan det bli lite blåst, speciellt i söder. Under annandagen blir det desto mer. Man ska framförallt vara uppmärksam på fallande träd. säger meteorologen Nitzan Cohen.

”Det finns en höjd beredskap”

Mycket blåst är inte bara en risk för vägtrafiken. Det kan även ställa till det i tågtrafiken och riskerar blåsa ner träd runt om i landet. Detta kan välta elstolpar och då slå ut ström, något man är förberedd på hos Vattenfall.

– Det finns en höjd beredskap och man har förvarnat i verksamheten att man kan komma att kallas in under helgen, redan under julafton, säger Heidi Stenström på Vattenfalls presstjänst.

Man har även pratat ihop sig med helikopterföretag och huggare, alltså personer som hjälper till ifall man behöver flytta på fallna träd. Allt för att underlätta om en storm skulle slå till.

– Vi har fått order om att vara på tå. Det är ju en helg som är extra viktig, säger Heidi Stenström.

Kan ställa in tåg

Även på SJ är man redo för julvädret. Redan nu planerar man för att man kan behöva ställa in vissa tågbanor som ligger i riskzonen för fallna träd.

– Stora banor har så mycket trafik, så där har man redan rensat bort träd som riskerar att falla över spåren. Kring vissa mindre banor har man inte hunnit rensa alla träd än och därför väljer man att stoppa trafiken i förväg, om man vet att det är en stor risk, säger Katarina Wolffram på SJ:s presstjänst.

Extra viktigt är det att stänga av banor som kan bli svårtillgängliga vid ostadigt väder.

– Om det är så dåligt väder att man inte kan åka ut och rensa. Då stänger man av banor, istället för att riskera att tågen står stilla i timmar, säger Katarina Wolffram.