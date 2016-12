Urd blev mildare än förutspått

Även tisdagen kommer att bli blåsig med vindbyar uppemot över 20 meter per sekund, framför allt vid ostkusten och Gotland när stormen drar vidare mot Baltikum. Vinden vid västkusten har redan på morgonen börjat avta och kommer att avta ännu mer under dagen, enligt SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret.

Längre upp i landet blir vädret mycket besvärligt. Från Jämtlandsfjällen och norrut drar snöbyar in med hårda vindar, snödrev och mycket hårt väder. Också i Västernorrland och ner mot Gävleborg väntas hårda vindbyar på uppemot 20 meter per sekund under dagen. Till natten kommer sedan vindarna att börja avta.

Trafiken ställdes in

SMHI utlyste klass 2-varningar för stormbyar i stora delar av sydvästra och södra Sverige inför natten mot tisdagen. Öresundsbron till Danmark och Älvsborgsbron i Göteborg stängdes av för biltrafik, men öppnades under tisdagsmorgonen.

Flygtrafiken ska inte ha påverkats nämnvärt, medan tåg- och båttrafik ställdes in på flera håll.

– Nu är det inspektioner av banorna, så kör man igång trafiken igen under dagen, säger Lennart Helsing på Trafikverket under tisdagsmorgonen.

Drar in över Gotland

Stormen nådde sin kulmen vid 02-tiden och mattades sedan av. Det råder inte längre stormvarning i Bohuslän, Göteborg och Halland och Kronobergs län.

02.40 öppnades Öresundsbron, men med varning för hårda vindar och en maxhastighet på 50 kilometer i timmen. Restriktionen väntas bestå till 07.30. Älvsborgsbron öppnade för trafik vid 03-tiden.

Klass 2-varning för stormbyarna består nu i endast i Skåne. Prognosen är att den varningen kvarstår till 05-tiden. Senare under tisdagen drar ovädret i nordostlig riktning.

Översvämningar i sydvästra Sverige

Under natten har det blåst upp mot 30 meter per sekund i delar av landet, ett tusental hushåll har varit utan el, och en del vattendrag har svämmat över. Framförallt i sydvästra Sverige.

I Halmstad höjdes havsnivån kraftigt strax före midnatt, drygt en och en halv meter över normalt vattenstånd. Ån Nissan nådde så pass höga nivåer att vattnet rann ut på trottoaren.

– Vi har haft ganska höga vattennivåer, och vattnet har gått över kanten. Men inga fastigheter eller människor har skadats av det, säger Andreas Karlsson, inre befäl vid räddningstjänsten i Halmstad, till TT.

Räddningstjänsten i Storgöteborg larmade bland annat om vattenfyllda källare och lokaler. Men inte heller där några personskador.

Lugnare än befarat

Men i stort blev Urd inte så allvarlig som förutspått. Vi 03-tiden började SMHI successivt nedgradera varningarna om stormbyar.

”Runt midnatt kan vi summera att stormen Urd minskat i styrka och att belastningen inte varit så stor som vi förväntade oss, vi hade förberett organisationen på en högre belastning”, säger stabschef Thomas Andersson, i ett pressmeddelande.

Namnet Urd kommer från nordisk mytologi, där hon är det förflutnas gudinna som spinner livstrådar för alla levande varelser.