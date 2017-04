Vattenbrist hotar nästan hela landet

Förra året var det rekordlåga grundvattennivåer i sydöstra Sverige. Öland fick köra tankbilar från fastlandet. Nu ser det ut att bli minst lika illa i år i södra Sverige. Dessutom är det i år dåligt även långt norrut.

– Just nu ser det ut som det är en större del av landet som kan få problem, säger Bo Thunholm som är ansvarig för grundvattenövervakningen på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Dåligt med snö

Det har bara kommit mellan 50 och 75 procent av de normala regn- och snömängderna under vintern i stora delar av södra Sverige.

De ytliga reserverna, som framförallt förser enskilda brunnar, har därför inte fyllts på. Dessutom finns det inget snötäcke i Götaland och Svealand. Även i södra Norrland finns bara små mängder snö. Det betyder att snösmältningen inte kommer att fylla på grundvattennivåerna som normalt.

– Vi har ett dåligt utgångsläge inför sommaren just nu, säger Bo Thunholm.

Kan bli rekordlågt

De större grundvattenmagasinen, som fungerar som vattentäkter till vattenverken, tar flera år att fylla upp. Där är nivåerna just nu under eller mycket under det normala i nästan hela landet, förutom nordligaste Norrland. Så här låga nivåer har tidigare bara förekommit två gånger, på 70- respektive 90-talet.

– Det har förekommit tidigare, men som det ser ut just nu så kan det bli rekordlåga nivåer. Eller i allafall nära rekordlåga nivåer, säger Bo Thunholm.

En riktigt regnig vår skulle kunna rädda situationen, men att det kommer tillräckligt är inte troligt.

– Det skulle behövas betydligt mer än normalt, säger han.

Foto: SVT Grafik

Måste spara redan nu

Gotland drabbades hårt förra sommaren och har redan infört bevattningsförud, och flera andra kommuner uppmanar till att spara på vattnet, bland annat Örebro och Halmstad.

I Vättern är vattennivån nu fyra decimer under det normala. Så lågt har det inte varit sedan 70-talet.

De låga nivåerna kan bli akuta i sommar. I första hand drabbas då lantbrukare och många andra som har egen brunn.

– Många brunnsinnehavare kan få sinande brunnar, säger Bo Thunholm.

SGU uppmanar till att börja spara vatten redan nu.

– Det beror på de lokala förutsättningarna. Men det kan vara aktuellt i många fall, avslutar Bo Thunholm.