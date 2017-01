Ygeman om polisen: ”Inte tillräckligt bra”

Polisen redovisade tio procent färre ärenden till åklagare under 2016 jämfört med 2015. Resultatförsämringen var störst i slutet av året.

– Resultatet är inte tillräckligt bra. Jag kommer att kalla till mig rikspolischefen i nästa vecka så att han får redogöra för hur han ska kunna vända den här utvecklingen, säger Ygeman till TT.

Vill sparka rikspolischefen

Moderaterna och M-ledaren Anna Kinberg Batra har flera gånger, senast i onsdagens partiledardebatt, krävt att regeringen sparkar rikspolischefen. Partiets rättspolitiska talesperson Beatrice Ask, även ordförande i riksdagens justitieutskott, undrar vad regeringen gör med anledningen av att resultaten sjunker.

– De ansvariga ministrarna måste ta tag i problemen, säger Ask och tillägger att utvecklingen är den befarade.

Inrikesminister Ygeman vill inte möta kraven från oppositionen om att byta chef för polisen.

– Jag har förtroende för rikspolischefen och alla andra myndighetschefer till dess att motsatsen meddelas. Och man ska komma ihåg att det här bara är en del av polisens resultat och jag ser fram emot en samlad redovisning av resultaten, säger Ygeman och räknar med att få en sådan vid träffen med Dan Eliasson nästa vecka.

Ask framhåller att det är när det gäller vardagsbrott som bedrägerier, stöld och andra brott som riktar sig mot enskilda (dock inte våldsbrott), som resultaten försämras mer än för andra brott. Polisen framhåller att flera regioners arbete med stora bedrägerihärvor under 2015 gör att resultatförsämringen 2016 ser mycket större ut än vad den egentligen är. Om bedrägeribrott räknas bort går det, enligt polisen, dessutom att se en antydan till att utvecklingen har vänt till det bättre under november och december.

– Man kan inte räkna bort bedrägerierna, de är en del av brottsligheten, säger Ask som anser att polisen borde akta sig för att försöka frisera statistiken.

”Personfrågan inte intressant”

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och förbundsordförande för Brottsofferjouren vill inte ge sig in i diskussionen om rikspolischef Dan Eliasons framtid.

– Jag skulle aldrig skriva under ett krav på avgång. Det är inte personfrågan som är intressant utan hur väl systemet fungerar. Det som inte fungerar väl är att det finns en tröghet inom polisen, säger han.