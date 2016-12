Ny tung förlust för formsvagt Djurgården

Efter en mållös första period dröjde det blott 42 sekunder i den andra innan Joachim Rohdin tog saken i egna händer och satte 1-0-målet. Rohdin drog till ett skott från dålig vinkeln och när djurgårdarna inte fick bort returen som låg lös kunde Rohdin smita fram och peta in ledningsmålet.

Fem minuter senare bjöds Djurgården på kvitteringsmål när Karlskrona-målvakten Johannes Jönsson gick bakom kassen för att stoppa puck. I stället misslyckades Jönsson och släppte pucken rakt i famnen på Patrik Lundh som kunde servera Daniel Brodin till 1-1.

”Blottar strupen”

Halvvägs in i andra perioden klev Rohdin fram igen. Denna gång trampade han runt en Djurgårdsback och lade in pucken på mål. Där kunde Emil Larsson hugga och med en halvdan träff blev Adam Reideborn ställd och pucken gled in mellan benskydden till 2-1.

Emil Lundberg fastställde slutresultatet 3-1 med två minuter kvar av matchen.

– Vår andra period är inte tillräckligt bra. Då ger vi dem för många enkla kontringssituationer. Där får de ledningen med 2-1 och vi får kämpa och blotta strupen när vi jagar kvittering, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till Cmore.