Skrällen: BP slog ut Elfsborg i cupen

Brommapojkarna fick en smakstart på kvartsfinalen mot Elfsborg. Redan i den andra matchminuten sjösatte Markus Gustafsson ett farligt anfall med en läcker djupledsboll ner på högerkanten av straffområdet till Christopher Brandeborn.

Brandeborn krossade i sin tur in bollen genom Elfsborgs straffområde och den nådde hela vägen fram till Kevin Kabran som fick helt öppet mål på bortre stolpen – som lugnt kunde placera in 1-0 för gästerna.

BP-glädjen varade dock blotta nio minuter. Då slarvade BP-mittfältaren Felix Beijmo med boll utanför sitt eget straffområde. Elfsborgs succévärvning från i fjol, Issam Jebali, kunde sno bollen och placera in 1-1-kvitteringen via stolpen och in.

Ny skalp

I mitten av första halvlek blev Brandeborn nedsparkad i Elfsborgs straffområde och domare Johan Hamlin pekade på straffpunkten. Brandeborn fick dock väldigt ont i situationen och blev liggande länge. Väntandet gjorde inte straffskytt Gustafsson gott och den svaga straffsparken kunde räddas av Kevin Stuhr-Ellgard.

I andra halvleken var Elfsborg i gungning när BP tog över allt mer i matchen. I den 84:e minuten fick också gästerna utdelning. Viktor Gyökeres gjorde bort två Elfsborg-spelare på högerkanten, lade dem bakom sig i en soloräd och petade in segermålet 2-1 mellan benen på den danske målvakten.

– Jag försökte vinna bollen, sen var det bara att gasa, säger Gyökeres till Cmore.

För BP-tränaren Olof Mellberg är det en i raden av framgångar i den unga tränarkarriären. Mellberg lyfte upp klubben från division 1 förra säsongen och vann sin grupp i Svenska cupen framför Djurgården, Helsingborg och Degerfors.

Nu väntar cupsemi mot Norrköping.

– Vi behöver bara göra vårt jobb. Om vi gör det så kan vi nog ta dem, säger Gyökeres.