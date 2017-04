JUST NU: Brynäs sena mål skapar drama

Forwarden kom in i zon, fick en pass från bakom mål, vred runt och satte dit pucken intill stolpen. Hela arenan exploderade i ett glädjerus.

Frågan är om inte målvakten Felix Sandström, som hade fritt synfält, borde ha varit på den pucken.

– Bra fart, men jag skulle vilja ha mer ordning på passningarna. Men bra fart. Vi är ganska lugna i båset. Det är kul. Det är här man vill vara, säger assisterande tränaren Stephan Lundh till C More.

Sen kom nästa mål. Sandström såg inte Adam Almquists skott från blålinjen som tog i ribban, pucken studsade ner framför Ted Brithén som petade in 2-0 för hemmalaget. En kalldusch för Brynäs som jobbat sig in i matchen.

”Skönt att bidra”

– Jag skickade in den från blå. Det är skönt att bidra, säger backen till C More.

Men man skulle få in en puck. Med bara 28 sekunder kvar av perioden reducerade Oskar Lindblom i powerplay. Pucken studsade runt innan 20-årige talangen letade fram den och petade in 2-1.

– Väldigt skönt att få in den innan periodpausen. Vi kom inte alls upp i nivå och har spelat flera matcher i rad. Det var lite trögt, men kändes bättre och bättre ju längre perioden gick, säger han till kanalen.

Texten uppdateras.