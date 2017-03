Lyckominut när Edsbyn vann SM-guldet

– Det är helt magiskt. Det är lika häftigt som 2004 vid första guldet när vi vände 2-5 (vinst 7-6 mot Hammarby), säger Edsbyns veteranmålvakt Anders Svensson till SVT Sport.

Strax efteråt åkte guldhjälmarna på och laget firade och sjöng med fansen. När bucklan lyftes och konfettin i klubbfärgerna rött och blått släpptes ut spelades The Queens ”We are the champions” på Tele 2 Arena dit 16 836 personer tagit sig.

Efter en sömnig andra halvlek blixtrade SM-finalen till när Edsbyn gjorde 2-1 och 3-1 på en dryg minut mot Bollnäs på Tele2 Arena.

Två blixtmål på 1.09

Först klippte Mattias Hammarström in 2-1 på straff (som orsakade våldsamma protester från Bollnäshåll) när matchuret stod på 83.20. Tuomas Määttä, 20, gjorde sedan matchens prestation när han skrinnade längs vänsterkanten över hela banan och vrickade in 3-1 med en backhand. Då stod matchuret på 84.29.

– Det är inte bara jag som är på plan utan hela Edsbyn. Jag fick en bra passning och gjorde en backhand in, ett ganska lätt mål. Har svårt att hitta känslorna, det är bara fantastiskt, säger Tuomas Määttä.

Jonas Holgersson var grymt imponerad av blott 20-årige Määttäs prestation.

– Det är bland det mest brutala jag sett.

Han tycker att guldet hamnade i rätt hälsingestad - första gången lagen möttes i en final.

– Edsbyn var det bästa laget, säger SVT Sports expert Jonas Holgersson.