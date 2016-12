Patrik Nilsson firade VM-chans med hattrick

När klockan stod på två minuter jämnt placerade han in 1-0 efter att skickligt ha plockat ner Per Hellmyrs (en stöttepelare i landslaget) fantastiska 50 m-passning. 2-0 vallade han in via en Vänersborgsspelare efter omöjlig vinkel från högersidan.

3-0 kom efter en fin passning i djupet av Daniel Berlin (också med i bruttotruppen). Då hade det gått 20 minuter och IFK-spelarna viftade förgäves för offside.

”Det var lite det gamla Bollnäs i dag”

– Vi gör det riktigt bra i första och har 3–0 där, då känner man igen Bollnäs igen. Vi har lugnet i spelet och spelar med bra variation i både luften och efter isen, och bra rörlighet. Det var lite det gamla Bollnäs i dag, vi var inte så stressade, säger Samuli Helavuori till Bandypuls.

Vänersborg hade väldigt svårt att skapa chanser värt namnet och gick ofta bort sig i soloåkningar av rysk modell. Redan innan Anders Spinnars klippte in 4-1 på ett frislag kändes matchen avgjord.