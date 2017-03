Regerande mästarna utslagna

Sandviken vann den femte och avgörande kvartsfinalen hemma med 3–2. Och det var kapten Christoffer Edlund som lyste starkast denna kväll.

Edlund gjorde sitt andra mål när han slog in 3–1 med en dryg kvart kvar att spela, men Emil Juhlén reducerade och in i det sista var frågan om VSK skulle lyckas få in en boll och tvinga fram en förlängning. Så blev det inte.

Sandvikens målvakt Joel Othén storspelade och blev den store matchvinnaren.

I semifinalen väntar nu Edsbyn. I den andra semifinalserien möts Villa-Lidköping och Bollnäs.