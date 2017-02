Sverige bröt rysk bandysvit på tilläggstid

– En sådan jävla vändning, en sådan vändning vi gör i andra havlek, vilken grupp det här är. Nu vill jag ta en öl, skriker förbundskaptenen Svenne Olsson till Kanal 5.

Det såg ut som om Sverige var nöjt med att ha kvitterat sent men laget fortsatte framåt mot segern. Daniel Mossberg, hemmaspelaren i Sandviken som gjorde sin sista landskamp, spelade in bollen från högersidan till Gilljam som stötte in bollen från nära håll i den 91:a minuten.

Efteråt åkte guldhjälmarna på och lagkaptenen, Bollnäs Andreas Westh, höll ett tal till spelarna och publiken från isen. De tre veteranerna Andreas Bergwall, Westh och Mossberg lyfte VM-bucklan tillsammans.

Det var två minuters tilläggstid och ryssarna samlade ihop sig för en timeout men lyckades inte skapa fram någon kvitteringschans.

Det var en stor dag för Sandviken inför hemmafansen. Saik-spelarna Christoffer Edlund, Erik Pettersson och så Daniel Mossberg gjorde mål i det täta dramat som inte var speciellt välspelat utan mest en kamp.

Efter en svag första halvlek tog Sverige över i andra halvlek och malde ner ett tröttkört ryskt lag.

Sen kvittering på hörna

I den 84:e minuten dunkade Erik Pettersson upp en hörna i krysset för 3-3. Efter en dryg timme reducerade Christoffer Edlund till 2-3 på ett friläge efter en fin öppnande passning från Daniel Mossberg. Det var omvända roller vid 1-1-målet.

På bara en minut strax före pausen blev ett passivt Sverige hårt straffat. Först dundrade Jevgenij Ivanusjkin in 2-1 på ett frislag efter ett kort pet i sidled. Därefter utnyttjade Almaz Mirgazov en hörna och gick mot skytten och sköt 3-1 högt upp i bortre krysset innan ruset hunnit ut. Det såg billigt ut.

Publiksiffran var 2 888 i hallen som tar 4 500 under VM. Under dagen rabatterade bandyförbundet ut biljetter.