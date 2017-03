Sverige föll mot obesegrat Kanada

Kanada med skippern Rachel Homan styrde matchen tidigt efter en tvåpoängare i andra omgången. Sverige kom ikapp till 2-2 i fjärde men efter en ny tvåa i omgång 5 höll Kanada ledningen och vann med 6-4.

Omgång 6 var spektakulär med enormt mycket stenar i boet inför Anna Hasselborgs sista sten. Det fanns små möjligheter till en tvåa för Sverige, men kunde även blivit en förlorad poäng. Hasselborg curlade snyggt in sin sten mitt i boet och säkrade en poäng. ”A great shot by the young Swede” sa den internationella kommentatorn. Men med facit i hand hade det krävts en tvåa för att ha en reell chans till seger.

Med tre omgångar kvar av grundspelet är Sverige fortfarande tvåa i tabellen, med god chans att nå semifinalen.

Sveriges lag består av Sofia Mabergs, Agnes Knochenhauer, Sara McManus (för övrigt dotter till den förre allsvenske spelaren Stuart McManus) och skippern Anna Hasselborg.