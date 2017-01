Claesson klar för ryska Krasnodar

Viktor Claesson ansluter till träningslägret i Spanien omgående. Enligt uppgifter till Borås Tidning får Elfsborg 20 miljoner för övergången till den ryska klubben, och Claesson själv får en lön på 8-10 miljoner netto om året.

25-åringen, som kom till Elfsborg från Värnamo inför säsongen 2012, blir nu klubbkamrat med landslagskaptenen Andreas Granqvist.

– Elfsborg har betytt väldigt mycket för mig utvecklingsmässigt, både som fotbollsspelare och som människa. Jag är väldigt tacksam för allt som föreningen har gjort för mig, säger Viktor Claesson till Elfsborgs hemsida.

”Tålamod”

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson säger så här om Claesson och hans övergång.

– Viktor har sedan han kom till IF Elfsborg från Värnamo inför säsongen 2012 utvecklats till en allsvensk toppspelare och dessutom blivit en fantastisk ambassadör för vår förening. Han har visat att man kan ta sig hela vägen till det svenska A–landslaget genom att ha tålamod och fortsätta spela med IF Elfsborg i allsvenskan trots utländska intressen under hela hans tid hos oss.