AIK lånar ut mittfältare

Yasin kom till AIK inför den förra säsongen men fick det inte riktigt att stämma. Svenskirakiern spelade tolv matcher från start.

Han lånas nu ut till qatariska Muaither från den 1 januari till den 31 maj.

”I nuläget är en lånelösning för Ahmed den bästa då hans egenskaper ej konkurrerar på ett direkt sätt i de positioner som ligger närmats till hands. Vi tror att speltid under våren kan förändra situationen till det bättre och önskar Ahmed all lycka i Qatar under våren”, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström till klubbens hemsida.

”En av allsvenskans bästa spelare”

Yasin har redan anslutit till sin nya klubb i Qatar, och är nöjd med utlåningen.

– Det känns som ett bra steg för mig och min utveckling. Jag kände att när jag inte fick någon speltid när Rikard Norling bytte spelsystem så var det här det bästa för mig, säger Yasin till SportExpressen.

– Jag tycker själv att jag är en av allsvenskans bästa spelare på min position och det står jag för. Att jag inte fick någon speltid på slutet i AIK kommer inte att knäcka mig. Jag är stark, fortsätter Yasin.