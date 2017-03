AIK utslaget efter Lindgrens drömträff

Det var med 20 minuter kvar av matchen som AIK samlade laget i straffområdet för en Häcken-frispark från vänster. Det såg ut som att Erik Friberg skulle lyfta in bollen i AIK:s straffområde för frispark.

I stället passade Friberg in bollen i planen till en omarkerad Rasmus Lindgren. Mittfältaren tog emot och vände upp för avslut – och vilken träff han fick.

AIK-målvakten Oscar Linnér var chanslös och kunde bara se bollen segla in under ribban, via stolpen, och in till 1-0.

– Den satt helt okej. Vi bestämde varianten i stunden. Jag vet att de är stora i straffområdet så jag sa ”ge den till mig så skjuter jag”. Första målet i Sverige, förhoppningsvis inte den sista, säger Lindgren till Cmore.

Rann iväg

AIK sjösatte en stor offensiv i jakt på kvittering och förlängning – men utan framgång.

I stället kunde Alhassan Kamara utöka till 2-0 med två minuter kvar av matchen och Paulinho fick fastställa slutresultatet till 3-0 med sekunder kvar.

– Viktigt att vi kontrade in 2-0. Då var matchen slut, konstaterar Lindgren.

I semifinal väntar Östersund.