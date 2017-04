Arsenal utklassade – sju poäng från CL-plats

Arsenal hamnade under måndagskvällen allt längre ifrån en fjärdeplats och Champions League-kval i höst. Laget hade inget att sätta emot nedflyttningshotade Crystal Palace och släppte redan efter 17 minuter in 1-0, när Andros Townsend höll sig framme i straffområdet och dunkade in ledningsmålet.

Därefter var det inget snack om saken. I andra halvlek utökade Palace till 2-0 och 3-0 efter mål av Yohan Cabaye och Luka Milivojevic på straff. Matchen var över. Palace spelade av resterande delen av matchen och var dessutom nära ytterligare ett mål i matchens slutskede.

Sju poäng från CL-spel

Gunners är, i och med kvällens förlust, sju poäng bakom Manchester City på fjärdeplats och tre poäng bakom Manchester United på femteplats. Ett inte helt lätt utgångsläge med tio matcher kvar av säsongen.

Arsene Wengers kontrakt går ut i sommar, och Arsenal har ännu inte annonserat hur det blir med fransmannen som tränat klubben sedan 1996. Efter matchen ville Wenger inte prata om sin framtid.

– Att förlora som vi gjorde är en stor besvikelse. Och min situation – det vore opassande att prata om den i kväll, det är mer smärtsamt att vi förlorar som vi gör, sa Wenger på presskonferensen efteråt.