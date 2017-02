Arsenal städade undan femteligalaget

I går kväll slog Division 5-laget Lincoln City till med en praktskräll när man slog ut Premier League-laget Burnley i FA-cupen.

Och med tre förluster på de fyra senaste matcherna – och en förnedring nere i München senast – kunde man lugnt påstå att Arsenal var pressat att vinna mot femteligalaget Sutton i FA-cupen i kväll.

Det blev bara 26 nervösa minuter för Arsenal-fansen. Så gammal var matchen när Lucas Perez slog ett hårt och lågt inlägg in i Suttons straffområde. Ingen spelare touchade bollen och den kunde slinka in hela vägen in i mål på bortre stolpen.

Tio minuter in i andra halvlek kunde Theo Walcott fastställa slutresultatet till 2-0 när ett läckert kombinationsspelande Arsenal skar sig igenom Suttons försvarslinje och till slut hittade fram till Arsenal-anfallaren med öppet mål.

Nu väntar just Lincoln City i kvartsfinal för Arsenal.