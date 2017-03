Buffon höll nollan i 1000:e matchen

Gianluigi Buffon har vunnit det mesta i sin 17 år långa seniorkarriär och är nu i full färd med att sätta nya rekord. I kväll utökade han sin ledning som meste italienske landslagsman med 168 landskamper och innehar nu även flest landskamper av alla spelare i hela Europa. Det fick han fira med en ny seger i VM-kvalet mot Albanien.

Italien förde som förväntat spelet och lät inte hemmasupportrarna vänta länge på ett italienskt ledningsmål. Roma-mittfältaren Daniele De Rossi rullade tolv minuter in i matchen in 1-0. Det bevakade ett taktiskt skickligt hemmalag.

Bekväm kväll för Buffon

Buffon fick en lugn dag på jobbet. Albanien mäktade endast med ett skott på mål under hela matchen och var aldrig riktigt nära att få in en kvittering. Ciro Immobile nickade i stället in 2-0 efter frispark och punkterade matchen.

Italien är trots det kvar på andraplats med samma poäng som Spanien, men åtta mål bakom.

”Frågat mig själv varför jag fortsätter”

För 39-årige Buffons del fortsätter jakten på ett sjätte världsmästerskap och en efterlängtad Champions League-titel med Juventus. Det är en av anledningarna till att han fortsätter att spela och håller lika hög nivå i match efter match.

”Jag har fråga mig själv i åratal vad som driver mig att fortsätta spela. Om jag redan hade vunnit Champions League, skulle jag nog vara nöjd. Det pushar mig att jag fortfarande vill vinna det”, säger målvakten enligt The Guardian.