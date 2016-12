Damfotbollens skador nästan halverade

Antalet anmälda skador inom damallsvenskan och elitettan minskar. 2014 var det 140, 2015 186 och fram till den 30 november i år var det 100 anmälda skador.

Korsbandsskador i knät är mer frekvent i damfotboll än i herrfotboll. Under 2001–2009 var det 0,7 korsbandsskador per lag och säsong i damallsvenskan (att jämföras med 0,4 korsbandsskador i herrallsvenskan). 2012 var det 1,5 korsbandsskador i snitt per lag i damallsvenskan.

2015 var det 18 korsbandsskador i damallsvenskan och elitettan, i år var antalet 10.

Upp till 93 procent av alla skador inom fotboll är lokaliserade till benen (i turordning knä, fotled, höft och lår). Närmare 40 procent av alla knäskador inom all fotboll är skador på främre korsbandet.

