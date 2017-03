Defoe målskytt i landslagscomebacken

Det var Raheem Sterlings inlägg som nådde in till Defoe – tillbaka i landslagstruppen efter ett tre år långt uppehåll – och Sunderlandspelarens målform från Premier League höll i sig.

Matchen som sådan var ingen fartfylld eller särskilt underhållande tillställning. Segern kändes mer eller mindre klar hela tiden och när Jamie Vardy sköt in 2–0, fint framspelad av Adam Lallana, försvann den sista spänningen.

I och med segern har England vunnit fyra av fem matcher i grupp F. Bara mötet med Slovenien har slutat oavgjort.

Tyskland tog femte raka

I grupp C var Tyskland illa ute mot Azerbajdzjan, i vart fall under några minuter när Dimitrij Nazarov kvitterat till 1–1 efter en halvtimmes spel. Men innan det var dags för halvtidsvila på Tofiq Bakhramov-stadion hade Thomas Müller och Mario Gomez fått in var sitt mål. Matchen slutade 4–1.

Tyskland toppar gruppen på maximala 15 poäng.