Drömstart – men chanslöst AFC Eskilstuna i premiären

AFC Eskilstuna hade bokstavligt talat stolpe in efter 25 minuter i allsvenska premiären. Men Sundsvalls kvittering dröjde inte – och därefter var den nykonstruerade klubben chanslösa.

– Vi kommer inte upp i den nivån som vi vet att vi kan, säger AFC Eskilstunas tränare Pelle Olsson till C More Fotboll.