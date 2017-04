Ovan hjälte sköt AIK till seger

– Det är alltid kul att göra mål och framförallt att vinna. Det känns självklart skönt. AIK har inte vunnit här sedan 2002, så det är kul att jag får avgöra, säger AIK-målskytten Jesper Nyholm till C More.

Och det var ett historiskt mål. 23-årige Jesper Nyholm gjorde under måndagen sin första allsvenska match i karriären. Få trodde nog att han skulle bli stor matchvinnare för Gnaget inför matchen.

Men två minuter in i andra halvlek slog han till ordentligt. Mittbacken följde med högt upp i ett bortaanfall och var klinisk när han fick chansen genom att han högg till direkt och slog in bollen i Kevin Stuhr Ellegaards vänstra hörn till 2-1 och seger.

Elfsborg tryckte på för kvittering

Men det var länge nervös väntan för de tillresta AIK-supportrarna. Elfsborg lyfte upp stora delar av laget i andra halvlek och var vid flera tillfällen nära en kvittering. Viktor Prodell hade ett farligt avslut med tjugo minuter kvar av matchen, medan mittbacken Jörgen Horn var nära att böka in ett mål.

Elfsborg kom inte närmare än så och fick nöja sig med att vara just nära en poäng.

– De forcerar i andra halvlek och alla krampar på planen. Det blir lite jobbigt, säger Nyholm till C More.

Goitoms tystade kritikerna

AIK tog också ledningen i matchen, men genom en något mer van målskytt. Henok Goitom tystade kritikerna till AIK:s anfallsspel, när han petade in en retur till 1-0. Det kom efter en tavla från Stuhr Ellegaard, som släppte retur på ett skott från Stefan Ishizaki.

Det gav dock inte bortalaget överläge i halvtid. Elfsborg fick till slut utdelning för lagets omställningsspel. Simon Lundevall stod för en soloprestation genom att han tog sig förbi två spelare, in i straffområdet via ett väggspel och spelade fram till Per Frick, som enkelt petade in bollen i mål.

– Vi slarvar alldeles för mycket. Vi har en plan att vinna boll och kontra, men slarvar hela tiden och skapar inte speciellt mycket. Vi skapar knappt något första 30 minuterna. Vi borde ha kunnat skapat mer, säger Elfsborgforwarden Per Frick till C More i paus.

AIK är obesegrade efter två allsvenska matcher och tar i nästa omgång emot Hammarby på Friends Arena, medan Elfsborg reser norrut för att ta sig an Djurgården på bortaplan.