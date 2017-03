Andersson: ”Jag hade velat ha fler målskyttar”

Isaac Kiese Thelins mål mot Vitryssland gjorde honom till den sjunde svenske målskytten i VM-kvalet.

Det är – halvvägs in i kvalet – fler än under hela det förra EM-kvalet.

– Vi har tydliga roller hur vi spelar och tydliga roller för de som kommer in, säger förbundskapten Janne Andersson till SVT Sport apropå Kiese Thelins 4–0-mål.