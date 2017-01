Studien säger att 2,5 miljoner supportrar kom till Frankrike, trots undantagstillstånd efter attacken i Nice och varningar om fler attacker under mästerskapet. Varje supporter gjorde av med nästan 1 500 kronor per dag under i snitt 7,9 dagar.

Enligt uträkningen drog den franska staten in 717 miljoner kronor i skatter och moms.

Frankrike fick också cirka 430 miljoner kronor av Europeiska fotbollsförbundet till EM-städerna och dess arenor.