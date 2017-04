Malmö kvitterar mot IFK Göteborg

Det var IFK Göteborg som inledde klart starkast inför hemmapubliken. Bara efter några minuter fick anfallaren Mikael Boman ett friläge som Johan Wiland i MFF-målet parerade.

Boman fick dock sin revansch bara minuter senare då han nickade in 1-0 på en hörna. En drömöppning för hemmalaget.

Malmö åt sig därefter in i matchen och hade sin bästa kvitteringschans efter 25 minuter, då Pawel Cibickis skott räddades av 18-årige Pontus Dahlberg i IFK:s mål. Men även Cibicki skulle få en chans till, också det på hörna.

”Malmö tar över matchen lite”

Efter 34 minuter nickade han in 1-1 från nära håll. Cibicki, som förra året gjorde stor succé som utlånad till Jönköpings Södra, var dock sugen på mer. Kort efter kvitteringen nickade han sånär även in ett ledningsmål.

– Vi började inte så bra och fick en tuff start, men kommer in och har de sista 30 minuterna. Det är 1-1 och vi ska vinna matchen, säger Cibicki till C More i halvtid.

– En härlig match och bra tryck på läktaren. Härligt att få en så pass bra start, sen kommer de in och tar över matchen lite, säger Göteborgs målskytt Mikael Boman.