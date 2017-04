Halmstad jagade i kapp J-Södra med tio man

Tommy Thelin missade en straff och ett friläge. Det visade sig bli ödesdigert för Jönköpings Södra – trots att 33-åringens vackra klack ledde fram till Tom Siwes till 2-0. Då spelade dessutom Halmstad med decimerat lag i det allsvenska fotbollsmötet.

Sead Haksabanovic gjorde sitt andra mål på två matcher och reducerade till 1-2 för Halmstad bara minuten efter 0-2-målet. Och i den 76:e minuten satte norrmannen Alexander Ruud Tveter, som läckert vrickade fram bollen till Haksabanovic vid 1-2, kvitteringen.

Haksabanovic, segerskytt i premiären mot Östersund, hann därutöver med att pricka stolpen med fem minuter kvar av ordinarie tid.

– Det känns skönt att inte förlora. Vi kämpar för varandra, sade Haksabanovic till C More.

Missad straff

Jönköpings Södra fick en bra möjlighet att ta ledningen efter en kvart när Halmstads Marcus Mathisen fick bollen på armen i straffområdet – men HBK:s 19-årige målvakt Isak Pettersson gjorde en fin räddning på Thelins försök från elva meter.

Det blev jobbigare för Pettersson minuten senare. Han var visserligen skymd och Robert Gojanis träff var bra, men målvakten borde ha stoppat skottet.

– Skönt att den går in. Vi började bra men när de fick sin utvisning... Vi måste få fart på bollen, sade Gojani till C More.

Kinoshita såg rött

Med 1–0 i ryggen fick Jönköping ytterligare hjälp på vägen när HBK:s japanske anfallare Kosuke Kinoshita fick rött kort för en våldsam satsning mot Dzenis Kozica efter lite mer än en halvtimmes spel.

Men det räckte alltså inte till tre poäng.