Hysén sänkte AIK med drömmål

Storklubbarnas träningsläger kryddades med match lagen emellan.

Och det var IFK Göteborg som fick en drömstart när de redan i andra minuten gjorde 1–0 efter ett AIK-självmål i samband med frispark. Men AIK svarade snabbt – tio minuter senare skruvade Amin Affane in kvitteringen på frispark.

Hysén stor matchhjälte

IFK Göteborg blev sedan blåsta på ett mål när nyförvärvet David Boo Wiklander nickade in bollen över mållinjen men där domaren friade. Några minuter från slutsignal kom dock den retroaktiva utdelningen. Tobias Hysén som blev inbytt till andra halvleken slog till med ett drömmål från straffområdeslinjen när bollen gick via ribban och in.

– Det blev en bra träff, den satt gött, säger Hysén till C More.