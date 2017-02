Manchester City ny tabelltvåa

Efter att både serieledande Chelsea och tabelltvåan Tottenham tappade poäng i helgen är Manchester City den stora vinnaren i den 25:e omgången i Premier League-fotbollen.

I mötet med Bournemouth fick dock City, trots ett markant spelövertag, en tidig kalldusch.

Succébrassen skadad

Premier Leagues nya stjärnskott i brasilianske 19-åringen Gabriel Jesus, som gjort tre mål på sina fyra första matcher i City-tröjan, tvingades utgå skadad innan kvarten var spelad.

City fortsatte att skapa chanser men det dröjde till den 30:e minuten innan gästerna omsatte sitt spelövertag till ett ledingsmål på Vitality Stadium.

Leroy Sane drev fram bollen längs högerkanten och hittade via Bournemouth-ben fram till Raheem Sterling som öppnade målskyttet genom att trycka upp bollen i nättaket.

Med 20 minuter kvar att spela punkterade City matchen och återigen var det Sterling som låg bakom målet.

Närmar sig Chelsea

Den 22-årige engelsmannen tog med sig bollen in i straffområdet och i höjd med kortlinjen spelade han snett-inåt-bakåt där Aguero kastade sig fram och slog in bollen via en Bournemouth-försvarare.

I och med segern lämnar City femteplatsen och är ny tabelltvåa – och avståndet till serieledande Chelsea har minskat till åtta poäng.