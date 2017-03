Nannskog: ”Alla har press på sig när man tar Malmö”

Att vara tränare i Malmö FF är detsamma som att leva med hård press och krav på guld och topplaceringar varje säsong.

– Det finns ingen tränare som kan komma till Malmö FF, och tro att man inte ska leva under press, säger Daniel Nannskog.

– Samtidigt, verkar det vara en grupp spelare som tar ansvar. Förra året gick man ihop eftersom det inte helt funkade med Allan Kuhn, som också fick gå. Det finns en bestämdhet i spelartruppen, vilket är mycket värt för en tränare, säger Daniel Nannskog till SVT Sport.

”Tror de vinner”

Nannskog är liksom många andra, inne på att Magnus Pehrsson leder Malmö FF till ett nytt SM-guld.

– Jag tror att de vinner. De har den bästa truppen och vinnarmentaliteten. Sedan ska vi inte heller se bort från att det kanske förstärks under sommarunderhållet, säger Daniel Nannskog.

Vilka är Malmös styrkor respektive svagheter?

– Styrkor skulle jag säga är offensiven. Du har Berget, Eikrem är fin (Magnus Wolff Eikrem), Cibicki (Pawel) som har kommit tillbaka och imponerat, du har Rosenberg, you name it. Offensivt ser det väldigt trevligt ut för Malmö. Minuset är kanske då försvarsspelet, och då tänker jag på backlinjen. Kanske hade det behövts in något mer namn. Lasse Nielsen kommer att tillföra kvalitet. Kanske att det saknas en del längd. Det kanske jag saknar i Malmö, säger Daniel Nannskog till SVT Sport.