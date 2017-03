Norrköping mot Östersund i cupfinalen

BP, nya i superettan efter seriesegern i division ett norra i höstas, spelade sensationellt bort Elfsborg i kvartsfinalen för en vecka sedan.

Norrköping var förvarnat om kapaciteten hos Olof Mellbergs unga spelare.

Ändå kunde det börjat riktigt illa för de senaste årens allsvenska toppklubb. BP var det klart bättre laget under de första tio minuterna. Ensamme anfallaren Luca Gerbino Polo lär gräma sig över missen i fritt läge. Mål där och semifinalen kunde ha fått en annan utveckling.

Två mål av Holmberg

Norrköpings manager Jens Gustafsson studsade upp från spelarbåset några gånger och röt ut order om en kollektiv skärpning.

Den kom omgående.

Mittbacken Jon Gudni Fjoluson stötte in 1–0 och Kalle Holmberg ökade till 2–0 innan en halvtimma var spelad.

-Jag är på rätt plats i boxen. Den gick in, det var skönt. Jag fick en bra träff, sade Holmberg till C More i pausen.

Niclas Eliassons drömmål – distansskottet i krysset – efter pausen raderade ut Brommapojkarnas dröm om ett eventuellt europeiskt cupäventyr till sommaren.

Holmberg, som vräkt in mål under vårens tränings- och cupmatcher, ökade till 4–0.

Finalarena lottas fram

På läktaren satt Graham Potter, Östersunds tränare, och studerade finalmotståndet. Fjolårets allsvenska överraskning gjorde sitt jobb (3–1) mot Häcken i lördags och den unga klubben är i sin första cupfinal.

Vilken klubb som får fördelen av hemmaplan avgörs genom lottning. Den proceduren äger rum under den allsvenska upptaktsträffen i Uppsala under måndagen.

Men oavsett var finalen spelas väntar två möten mellan klubbarna på kort tid. Först den 9 april i allsvenskans andra omgång i Östersund, fyra dagar senare i kampen om cuppokalen.