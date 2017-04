Östberg: ”Hon utmanar om skytteligatiteln”

Årets snackis under försäsongen: Maria Banusic - gör mål och kan hon hitta en jämnare lägsta nivå? Det här är en spelare som har en hel del unika kvaliteter, vilket hon har visat nu under Linköpings försäsong. Hon säger själv att miljön är väldigt bra som ger förutsättningar att prestera. Hon har öst in mål och ser ut att ha jobbat en hel del på fysiken inför årets Damallsvenska. Motståndet gör bäst i att undvika frisparkar kring straffområdet med en het och mer balanserad Banusic i LFC.

Årets värvning: Anja Mittag är en klasspelare som är varmt välkommen tillbaka till Damallsvenskan och Rosengård, speciellt nu när Marta har valt att lämna klubben för Orlando, USA. Hon är en hårt jobbande forward som absolut hjälper till mycket i defensiven men främst kommer kunna knyta ihop Rosengårds offensiva spel och hitta insticken till Schelin - knyta ihop offensiven för Rosengård och om hon förlänger, vilket jag tror är ett måste, även utmanar i Skytteligan samt totala Poängligan 2017.

Årets utmanare: Hanna Glas är en otroligt intressant spelare med en fantastisk fysik och bra driv som kommer växa ännu mer i Eskilstuna. Hon kommer utmana Samuelsson och Andersson på ytterbackspositionerna i landslaget även om hon idag har lite tuffare med det internationella tempot än dem hon konkurrerar mot. Defensivt är hon svårpasserad och vinner de flesta av sina dueller.

Årets skyttedrottning: Anja Mittag om hon väljer att förlänga sedan tror jag att Tabitha Chawinga kommer vara med att utmana även om många nu känner till hennes egenskaper så är hon svårstoppad!