Östersund till semi efter drömmål

– Vi gör en godkänd insats. Jag är inte helt nöjd med vårt spel, men det sitter nog snart. Vi har en nivå till i oss, säger Östersund-forwarden Saman Ghoddos till C More.

Östersund gav aldrig Trelleborg en chans att komma in i matchen. Laget styrde och ställde på planen med stort bollinnehav och behövde inte vänta länge på att få nätkänning. Nyförvärvet Johan Bertilsson smög i sjunde minuten in i straffområdet och nickade in sitt tredje tävlingsmål i år till 1-0 efter fint inspel från Ken Sema.

Och det fanns bud på mer än så. Saman Ghoddos var i händelsernas centrum med flertalet fina aktioner i offensiven, även om den finaste av dem alla skulle komma senare. Han sköt först i stolpen och ordnade några minuter senare straff. TFF-målvakten Marko Johansson tappade bollen och knuffade därefter anfallaren i straffområdet. Brwa Nouri var klinisk och satte bollen i mål till 2-0.

– Det var lite halvtrevande första fem minuterna. Vi kommer sedan in i det och pressar tillbaka dem. Vi kan förvalta chanserna på ett bättre sätt. Det är kanske inte jätteheta målchanser, men vi kommer till lägen, säger ÖFK-kaptenen Brwa Nouri till C More.

Ghoddos slår till med konstmål

I andra halvlek såg Ghoddos till att döda matchen. Han tog sig in i straffområdet och slog till med en konstspark upp i nättaket. Det betydde inte bara 3-0 - utan även att Ghoddos med största sannolikhet lär vara med i diskussionen om årets mål.

– Det är ett bra inlägg av Dennis (Widgren) och jag gör en halv-bicykleta. Jag tränade på det dagen innan matchen, men då gick det inte lika bra som i dag, säger Ghoddos till C More.

Trelleborg kom inte igång förrän i slutet av andra halvlek. Zoran Jovanovic prickade ribban, medan Dino Islamovic reducerade med några minuter kvar till 3-1. Mer än så blev det inte för Trelleborg. Östersunds andra nyförvärv Darijan Bojanic putsade i stället till siffrorna till 4-1 för Östersund.

Östersunds spelar nästa helg semifinal mot Häcken eller AIK. Lagen gör under söndagen upp på Bravida Arena om en semifinalplats mot Östersund.