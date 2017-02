Otäck kollision i Svenska cupen

Det var efter 68 minuter som Shpetim Hasani höll sig framme på ett inlägg från höger och nickade in 2-1 till Degerfors som händelsen inträffade. I samband med nicken knockade Hasani Jacob Une Larsson, och sig själv. Båda spelarna blev liggandes helt orörliga, och bars ut på bår.

– Han var medvetslös en stund men hade piggnat till när han åkte med ambulansen. Han fick sy över ögonbrynet, säger Degerfors sportchef Patrik Werner om Hasanis situation till SVT Sport.

Det är ännu oklart vilken Une Larssons situation är.

– Jacob undersöks just nu i omklädningsrummet. Han mår förhållandevis bra, men har en mindre hjärnskakning, säger Djurgårdens medieansvarig Jonas Riedel till SVT Sport.

Tung förlust i Källströms comeback

Hasani gjorde även 1-0 mellan benen på Andreas Isaksson i första halvlek, innan Kim Källström – efter fint samspel med Kerim Mrabti – hittade fram till Amadou Jawo som kunde kvittera efter en timmes spel.

Men det hjälpte inte, och Hasanis mål blev slutresultatet.

– Finns saker vi kan ta med oss men målen vi släpper in är slarivga. Slappnar av och bang så är det 2-1. Finns mycket att jobba med, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel till C More efter matchen.

Kim Källström gjorde sin första match i Djurgårdströjan sedan sin comeback till klubben.

– Man ser att det är en duktig fotbollsspelare, han har en fot som kan vara helt avgörande, säger Melkemichel.