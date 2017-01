Giroud med magisk nyårskaramell

Tottenham inledde 2017 med Premier Leagues första seger efter att Harry Kane blivit tvåmålsskytt mot Watford. När grannen i norra London, Arsenal, spelade sin första ligamatch för året inledde man med ett drömmål mot bottenlaget Crystal Palace.

Klackade ribba in

I den 17:e minuten skorpionklackade fransmannen Olivier Giroud in 1–0 via ribban. Ett drömmål som överraskade många, inklusive honom själv, och direkt är en given kandidat till årets mål.

Utökade i andra

I andra halvlek utökade Arsenal till 2–0 efter en tilltrasslad situation i Crystal Palace straffområde. Alex Iwobi nickade då in bollen mot mål som gick vida försvarare och ribba in.

Andra halvlek pågår.