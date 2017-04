Publikbarometern: Dampubliken finns i norr

Det publika glappet mellan herr och damidrott är fortfarande stort - och damallsvenskan tappade ifjol igen trots några riktiga publikfester. Men för övriga stora damligor går det bättre.

Siffrorna för det senaste årets grundserier visar att handbollens SHE är den stora vinnaren med en 30% ökning och ett nytt publikrekord med snittet 644 per match. Basketligan damer nådde för första gången över 400 i snitt och hockeyns SDHL ökade till 179 åskådare per match.

Gemensam nämnare för alla dessa ligor är att det är lagen i norr som leder publiktrenden. På listan över de totalt sex damlag som når över 1000 per match är hälften från Norrbotten. Luleå i basketligan, Piteå i damallsvenskan och Boden i SHE.

– Norrbotten är i en förändringsfas. det är inte längre det här macho-länet som kanske många söderöver tror. Man vill att det skall gå bra för alla, även kvinnor och man tycker det är roligt. Att det går bra för lagen hjälper också mycket och då vill man komma och titta på matcherna, säger Sara Stark som är Sport- och Eventansvarig i Luleå basket, den damförening som sett till 2010-talet haft störst publik i landet och är trea på årets lista.

”Folket vill komma och stötta oss”

Lagen i norr verkar ha lyckats engagera sina städer på ett sätt som de flesta damlag i resten av landet bara kan drömma om. Ett exempel är nykomlingen i SHE, Boden, som lockade i snitt 1041 åskådare per match.

– Vi är ett gäng lokala tjejer som har jobbat hårt för det här. Det blir igenkänningsfaktorn att man kan gå på stan och träffa mig eller mina lagkamrater och man kan säga lycka till på matchen. Den chansen har man inte riktigt i de större städerna, säger Carin Bergdahl till SVT.

– Boden är en liten stad, folket här vet vilka vi är så de vill komma och stötta oss. Vi pratar gärna med folket på stan och pratar med supportrarna, säger lagets skyttedrottning Emmy Nordmark.

Är det stora kontraster att spela borta jämfört med hemma?

– Ja absolut, där kan det vara 200 på läktarna trots att det är högsta serien så det är stora kontraster, säger lagkaptenen Annica Ölén.

Eskilstuna kvar i topp

Eskilstuna United seglade upp som en publik raket 2015 och även om det sportsliga gick sämre 2016 så har man fortfarande landets högsta dampublik med ett snitt 1897.

Tvåa på damlistan är svenska mästarna Linköping. En väldigt stor förklaring till det fina snittet är jättematchen mot Rosengård som lockade över 6000 åskådare i höstas.

Även handbollens suveräner Sävehof har ett högt publiksnitt denna säsong. invigning av nya Partille Arena och flera dubbelarrangemang med herrlaget har gett storpublik.

Under fredagen fortsätter SVT:s publikbarometer. Då presenterar vi hela listan över alla de 106 lag som snittat över 1000 åskådare per match det senaste året.