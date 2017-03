Ramos tog Real till kvarten

Napolis belgare Dries Mertens gjorde 1-0 efter ett vackert anfall med snygg sistapass från Hamsik. Mertens var sen ett stolpskott ifrån att sätta syditalienarna i avancemangsläge, det kokade bland storpubliken på San Paolo-stadion.

Men i andra halvlek nådde Sergio Ramos högst på två hörnor, den andra via Mertens skalle, under kort tid och knoppade in både 1-1 och 1-2. Matchen var Ramos 98:e för Real i CL, bara legenaderna Iker Casillas (150), Raúl (130) och Roberto Carlos (107) har fler.

– Sergio Ramos kliver fram i de stora matcherna, det är här han visar hur bra han är, säger reals tränare Zinedine Zidane till Viasat.

Alvaro Morata stängde sedan matchen på stopptid och precis som i Madrid vann Real med 3-1, totalt 6-2. Storlaget är nu i kvartsfinal för sjunde året på raken.