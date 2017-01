Spanska medier: Isak på väg till Real Madrid

Alexander Isak gjorde succé under sin första allsvenska säsong med AIK. Under debutsäsongen gjorde han tio mål och har under vintern även fått göra debut i det svenska landslaget – där han blev Sveriges yngste målgörare genom tiderna när han sköt ett av målen i den svenska 6-0-segern över Slovakien.

Ska vara överens

Nu skriver den spanska tidningen Marca att AIK och Real Madrid är överens om en övergång. I nästa vecka väntas svensken skriva på för den spanska storklubben för de kommande fem säsongerna.

Kan lånas ut

Enligt tidningen Aftonbladet så är det mest troliga att Isak kommer att köpas för att omedelbart lånas ut, i och med att Real Madrid har ett transferförbud och därför inte kan skriva in svensken i någon trupp.

Texten uppdateras.