Spökmål när Barcelona tappade i ligatoppen

Minuten efter att ett inspirerat Betis tagit ledningen svarade Barcelona med ett kvickt anfall, där högerbacken Aleix Vidal tryckte in en hård, låg boll i straffområdet. Ett inlägg som en försvarande spelare olyckligt styrde in över egen mållinje innan en lagkamrat lyckades rensa bollen ut igen, via ribban. Domaren friade, men på reprisbilderna syntes det tydligt att bollen var över linjen.

Luis Suárez fick till slut in en sen kvittering, men var besviken över de två tappade poängen.

– Bollen var en meter över linjen, säger Suárez enligt Mundo Deportivo och får medhåll av sin tränare Luis Enrique.

Real vann med klara 3-0

– Tekniken kan hjälpa. Domarna behöver det, konstaterar han enligt Marca.

Real Madrid utnyttjade rivalens poängtapp och ryckte åt sig fyra poängs ledning i tabelltoppen, med en match mindre spelad dessutom, efter klara 3–0 mot Sociedad.

Mateo Kovacic, Cristiano Ronaldo och Alvaro Morata gjorde målen mot ett Sociedad som fick spela sista kvarten med tio man sedan Inigo Martínez fått sitt andra gula kort. Real ledde med 2–0 när Martinez blev utvisad.