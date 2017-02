Susanna Kallur lägger av – EM sista tävlingen

Inomhus-EM i Belgrad blir min sista tävling! Frän känsla, men också lite vemodigt. Det har smugit sig på mig det här beslutet, men jag tvekar inte att det är rätt. Jag känner mig nöjd. Färdig. Jag har uppfyllt många drömmar jag hade som liten genom friidrotten, så det blir med en känsla av stor tacksamhet och glädje som jag säger tack och hej om en vecka. Elitidrott innebär många uppoffringar, och det är inte bara jag som behöver göra dem. Hela stora familjen är med och pytsar in - och för att det ska vara värt det vill jag springa betydligt fortare. Och det kommer jag inte kunna göra med den träningsmängd jag klarar av. Så nu ska jag njuta som aldrig förr av min sista vecka som häcklöperska! ❤🚧🏃🏻‍♀️#enjoythehardwork

