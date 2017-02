Kallur gör säsongspremiär

MÄN

60m Odain Rose 92 Thoréngruppen TFC

Sulayman Bah 86 Ullevi FK



200m Erik Annerfalk 94 Ullevi FK

Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK



400m Dennis Forsman 95 Ullevi FK

Felix Francois 90 Örgryte IS



800m Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK

Johan Eriksson 88 Turebergs FK



1500m William Levay 96 Spårvägens FK

Mattias Ohlsson 94 Heleneholms IF



3000m Vidar Johansson 96 Sävedalens AIK

Suldan Hassan 98 Ullevi FK



60mH Alexander Brorsson 90 Athletics 24 Seven SK

Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS



Höjd Fabian Delryd 96 Täby IS

Yuan-Zhong Wu 91 IFK Växjö



Stav Filip Gyllensten 92 IF Kville

Carl Sténson 93 Hellas FK



Längd Andreas Carlsson 95 IK Ymer

Jesper Hellström 95 Hässelby SK



Tresteg Erik Ehrlin 90 Hammarby IF

Mathias Ström 87 Örgryte IS



Kula Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK

Wictor Petersson 98 Malmö AI



4x300m Dennis Forsman 95 Ullevi FK

Erik Annerfalk 94 Ullevi FK

Adam Denguir 94 Ullevi FK

Viktor Elvung 94 KA 2 IF



KVINNOR

60m Elin Östlund 91 KFUM Örebro

Gladys Bamane 89 Spårvägens FK



200m Denise Eriksson 98 Ullevi FK

Malin Ström 86 Bollnäs FIK



400m Matilda Hellqvist 93 Ullevi FK

Ebba Svantesson 97 Ullevi FK



800m Lovisa Lindh 90 Ullevi FK

Anna Silvander 93 IFK Lidingö



1500m Sofia Öberg 90 IFK Lidingö

Charlotta Fougberg 85 Ullevi FK



3000m Sara Christiansson 97 Sävedalens AIK

Frida Kristiansson 92 Örgryte IS



60mH Elin Westerlund 90 Spårvägens FK

Susanna Kallur 81 Falu IK



Höjd Sofie Skoog 90 IF Göta

Maja Nilsson 99 Motala AIF



Stav Michaela Meijer 93 Örgryte IS

Elin Olsson 93 Kvarnsvedens FK



Längd Malin Marmbrandt 85 Västerås FK

Kaiza Karlén 98 KFUM Arvika



Tresteg Rebecka Abrahamsson 94 FIF Gnistan

Madeleine Nilsson 91 Gefle IF



Kula Fanny Roos 95 Athletics 24 Seven SK

Frida Åkerström 90 Huddinge AIS



4x300m Denise Eriksson 98 Ullevi FK

Malin Ström 86 Bollnäs FIK

Matilda Hellqvist 93 Ullevi FK

Vendela Rydbäck 97 Göteborgs KIK



Källa: friidrott.se