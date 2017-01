Hejdå Stockholm 👋🏼 Tyvärr blir det ingen premiär för mig på @bauhausgalan idag😢 Förkylningen som legat och lurat i några dagar var värre imorse. Det tar emot som bara den att stryka mig från två roliga lopp, men hälsan går alltid i första hand. Nu ska jag kurera mig med hjälp av några av era fantastiska huskurer (TACK! Vilken guldgruva😊) Helgens tips till alla friska människor i Stockholmsområdet: Gå och titta och heja på fantastiska atleter i Bauhaus varuhus i Bromma 14-16. Till alla pigga och krya i Dalarna: Det är skidfest på lugnet i Falun @svenskaskidspelen i dagarna två! Själv ska jag följa de båda via TV'n 😊

A photo posted by Sanna Kallur (@kallur) on Jan 28, 2017 at 2:05am PST