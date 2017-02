Blixt blandar sig i toppstrid efter monsterrunda

Jonas Blixt har börjat hitta formen borta på PGA-touren. Efter fyra raka missade kvalgränser knep han en tjugondeplats i Kalifornien förra veckan ser Blixt till att blanda sig i toppstriden på allvar i Phoenix i helgen.

Efter en mindre imponerande 72-runda, ett slag över par, under torsdagen slog han till med en urstark 64-runda, sju under par, i kväll. Blixts runda – som var den lägsta i hela startfältet under fredagen – innehöll totalt åtta birdies.

Fyra slag bakom

Det enda snedsteget, en bogey, kom på Blixts fjärde hål för dagen. Efter det var svensken felfri.

Och efter att ha inlett fredagen på en placering under kvalgränsen parkerar Blixt nu i stället på delad tiondeplats med sex slag under par totalt inför de två avgörande dagarnas spel. Därmed är han fyra slag bakom ledarduon Byeong Hun An och Brendan Steele.