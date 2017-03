Vem utmanar Dustin? - Här är favoriterna

Dustin Johnson, 32

USA

Världsranking: 1

Bästa Masters: 4 (2016)

Major-titlar: 1

Snittlängd driver Masters 2015: 288,5 meter (bäst)

Antal puttar i snitt per hål Masters 2015: 1,47 (bäst)

Kommentar: Lika dominerande som Jason Day var hösten 2015 är nu Dustin Johnson. Han har ryckt åt sig en god marginal till tvåan på världsrankingen efter tre segrar bara sedan slutet av februari. Johnson slår oerhört långt och har i sina bästa stunder ett lika bra register med kortare klubborna och runt green. Lägg till ett uppumpat självförtroende. Storfavorit till segern.

Jordan Speith, 23

USA

Världsranking: 6

Bästa Masters: 1 (2015)

Kommentar: Spieths styrka sitter inte i längden i slagen, utan i spelet runt och på green. Amerikanen trivs på Augusta. Han blev delad tvåa i debuten 2014. 2015 följde Spieth upp med en historisk och odiskutabel triumf. Ifjol var han på väg att göra det igen innan hans grova misstag på 12:an som kostade honom segern. Att vinna två år i rad har bara Jack Nicklaus, Nick Faldo och Tiger Woods lyckats med tidigare tidigare.

Rory McIlroy, 27

Nordirland

Världsranking: 2

Bästa Masters: 8 (2014).

Kommentar: Rory McIlroy är alltid bland favoriterna när det vankas majors. Nordirländaren har vunnit 4 stycken men han har aldrig vunnit på Augusta. 2011 var han nära men föll igenom fullständigt sista dagen. Formkurvan i år har pekat uppåt. Han lär bli farlig.

Jason Day, 29

Australien

Världsranking: 3

Bästa Masters: 2 (2011)

Major-titlar: 1 (PGA Championship 2015)

Snittlängd driver Masters 2015: 281,5 meter

Antal puttar i snitt per hål Masters 2015: 1,62

Kommentar: Jason Day var totalt dominant under en period 2015. Han vann bland annat PGA-mästerskapen på rekordscore och klättrade till nummer ett på världsrankingen senare på hösten. Han vann sedan både WGC Matchplay och Players Championship på våren ifjol men sedan har det gått trögt för Day. Ryggont tvingade honom till en lång vila och Days form är svårbedömd just nu. Men kapaciteten, den har han, det råder det inget tvivel om.

Hideki Matsuyama, 25

Japan

Världsranking: 4

Bästa Masters: 5 (2015)

Major-titlar: 0

Kommentar: Japanen hade en otrolig bra period i höstas då han vann i princip hela tiden. Först på Japan-touren i början av oktober och sedan på WGC-tävlingen i Shanghai två veckor efter. Två segrar till i november och sedan seger på PGA-touren i Phoenix i februari. Japanen klättrdae med raketfart på världsrankingen och är nu inför Masters världsfyra. Japanen trivs på Augusta. Var femma 2015 och delad sjua ifjol.

Jon Rahm, 23

Spanien

Världsranking: 14

Bästa Masters: debut

Major-titlar: 0

Kommentar: Spanjoren var bäst i världen som amatör och har den senaste tiden visat att han vill bli bäst även som proffs. 23-åringen har visat fin form senaste månaderna. I januari vann han sin första PGA-tourseger genom att göra eagle på sista hålet i kalifornien. Två veckor före Masters sloga han allt och alla på "matchspels-VM" i Texas. Det vara bara suveräne Dustin Johnson som blev för svår i finalen. Rahm är redo att ta över manteln från tidigare spanjorer, Ballesteros, Olazabal och Garcia, som briljerat på Augusta.

Justin Thomas, 23

USA

Världsranking: 8

Bästa Masters: 39 (2016)

Major-titlar: 0

Kommentar: Precis när hela golfvärlden stod med öppen mun och hyllade Matsuyama som världens hetaste golfare kom Justin Thomas och stal rampljuset. Amerikanen hade en januarimånad som slår det mesta. Thomas vann först PGA-turneringen ipå Hawaii, där bara fjolårsvinnare fanns med. Där slog han för övrigt just Matsuyama. Veckan efter, också på Hawaii, slog Thomas alla möjliga rekord när hans spel var lysande. han blev sjunde spelare någonsuin på touren att göra en 59:a. Han följde upp med 64, 65, 65 för nytt PGA-tourrekord vad gäller lägsta score. Senaste tiden har han svalnat av något men lär finnas med och hugga på Augusta - var så säker.

Henrik Stenson, 40

Sverige

Världsranking: 5

Bästa Masters: 14 (2014)

Major-titlar: 1

Snittlängd driver Masters 2015: 268,0 meter

Antal puttar i snitt per hål Masters 2015: 1,69

Kommentar: Efter ett mäktigt fjolår med The Open-segern och OS-silvret som höjdpunkter har Stenson inlett årets säsong lite trevande. Inte dåligt på något sätt men ingen fullträff heller. Han blev tvåa i Dubai i början av februari och åtta veckan före i Abu Dhabi. Sedan blev han magsjuk och tvinages bryta i Mexiko innan han återigen spelade hyfsat med en sjundeplats i Florida på Valspar Championship. Veckan efter missade svensken kvalgränsen i Arnold Palmers turnering och gjorde samma sak i genrepet i Houston.

Kommer till Augusta med lite nedskruvade förväntningar jämfört med vissa andra år. Kanske kan vara en bra metod för svensken som aldrig riktigt lyckats på Augusta. Formen har nästan alltid varit lite dåligt just den här tiden på året förklarar Stenson själv att just masters varit den klart sämsta majorn för hans del resultatmässigt genom åren. Han har definitivt spelet för att lyckas om han kan få till det runt greener och på greener.

Phil Mickelson, 46

USA

Världsranking: 19

Bästa Masters: 1 (2004,2006,2010)

Major-titlar: 3

Kommentar: Gammal är äldst- Phil Mickelson är måhända inte lika bra så ofta som förr men har fortfarande en ptroligt hög kapacitet. Det visade hahn inte minst på The Open i somras där han utkämpade en oförglömlig kamp med Henrik Stenson hela vägen till slutet. Och Mickelson älskar Augusta, tre gröna kavajer vittnar om det, och publiken älskar Phil. Han kommer att få det största stödet av samtliga spelare.. Att han slår från vänster ger honom dessutom alltid lite fördel på just Augusta. Att han är 46 år är heller ingen nackdel....det var precis så gammal Jack Nicklaus var när han vann sin sista seger 1986.

Adam Scott, 36

Australien

Världsranking: 7

Bästa Masters: 1 (2013)

Major-titlar: 1

Kommentar: Blev förste australiensare att vinna en grön kavaj. Scott har förutom segrn varit tvåa, åtta och nia här på Augusta. Kan banan utan och innan med andra ord men har haft det tyngre de senaste tre åren. 14, 38 och 32 är resultatraden. Den säger också en del om Scotts

Justin Rose, 36

England

Världsranking: 13

Bästa Masters: 2 (2015)

Major-titlar: 1

Kommentar: Engelsmannen vann OS i somras i en hård duell med Henrik Stenson. Han gillar Augusta. Han har 4 topp-tio placeringar och var tvåa på Augusta 2015 efter Jordan Spieth. Rose har rutinen och spelet för att låta gröna kavajen stanna i England. (Danny Wilett vann ifjol)

Bubba Watson, 38

USA

Världsranking: 18

Bästa Masters: Två segrar (2012. 2014).

Kommentar: Vänsterspelare som kan spela drömgolf, om han vaknar på rätt sida. Kan vinna sin tredje titel på sex år. Men Bubba har inte visat på någon superform den senaste tiden, rasat på världsrankingen, så han känns mer som en bubblare i år.