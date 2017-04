Världsstjärnans fina gest – efter perfekta slaget

Att få en golfboll med en autograf på från en av US Masters-stjärnorna mitt under pågående tävling låter som en dröm för ett litet golf-fan. Matt Kuchar såg till att det hände sista dagen av US Masters-golfen.

Amerikanen hade just gjort hole-in-one på det 16:e hålet på den avslutande rundan. Då tog han upp bollen, skrev sin autograf på den och räckte över den till 10-årige Owen Lockaby, som följde golfen på plats tillsammans med sina föräldrar.

– Jag tänkte att det skulle göra pojkens dag och år. Det är just en sån där fin sak vi som spelare kan göra, sade Kuchar efteråt enligt AP.

La märke till pojkes hatt

Amerikanen sa också att han inte kände den 10-årige pojken, men att han la märke till honom, bland annat för att han hade en stråhatt på sig, och tänkte: ”Honom vill jag ge den till”.

Owen Lockaby, som kommer från staden Brandenton i Florida, var tagen långt efter att Kuchar gått därifrån för att spela vidare.

”Jag bara satt där. Då gav Matt mig bollen”, sa den lyckliga 10-åringen till Florida Times-Union.