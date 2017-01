Lagergren föll i särspel – tvåa i Qatar

När han gick ut under söndagsmorgonen var han hela fem slag efter ledande sydkoreanen Jeunghun Wang. Men efter fyra inledande par gjorde Lagergren ett ordentligt ryck när han radade upp sex birdies mellan det femte och 12:e hålet.

En bogey respektive en birdie under de avslutande sex hålen räckte för att notera 66 slag under söndagen och totalt 16 slag under par totalt.

Det var tveksamt huruvida det skulle räcka till särspel, men när toppkonkurrenterna Jaco van Zyl och Jeunghun Wang, i ledarboll för dagen, darrade över de avslutande hålen kunde Lagergren knyta näven i klubbhuset när han fick chansen i särspel tillsammans med sydafrikanen och sydkoreanen.

Delar andraplatsen

Men redan på första särspelshålet, det 18:e par 5, skaffade svensken sig en uppförsbacke när han slog andraslaget i greenbunkern.

Därifrån lade han bunkerslaget drygt sex meter kort om hålet. Även birdieputten lämnades kort i linje – och Wang hade inga som helst bekymmer med att göra sin birdie för seger med en putt från dryga metern.

Van Zyl gjorde likt Lagergren par på särspelshålet och därmed delar de andraplatsen. En andraplats som är värd 1,9 miljoner kronor.