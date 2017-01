Sex birdies var trots en bogey tilltäckligt för att gå förbi kanadensaren Adam Hadwin som storspelade under den tredje ronden med 13 under par, men som gick sista rundan på två under par och slutade på en andraplats.

Amerikanerna Brian Harman och Bud Cauley delar på tredjeplatsen.

David Lingmerth blev bäste svensk på en delad 34:e plats efter en sista runda på ett under par. Henrik Norlander slutade på en delad plats 50.

Jonas Blixt och Carl Pettersson var sedan tidigare utslagna.