Världsettan Ko får ny tränare

– Jag har kört några lektioner med honom, det kändes enkelt. Han kommer inte att ändra min sving och det är viktigt, säger den 19-åriga golfstjärnan från Nya Zeeland.

Just meningskiljaktigheter om svingen gjorde att Ko förra året bört med stjärncoachen och mångårige tränaren David Leadbitter. Ko vann fyra tävlingar under 2016 och tog dessutom OS-silver i Rio de Janeiro. Men under den andra halvan av säsongen hade hon problem med spelet.

Lydia Ko, som för två år sedan blev den yngsta världsettan någonsin som 17-åring, är anmäld till Australien Open nästa vecka. Det blir årets första tävling på LPGA-touren för hennes del.