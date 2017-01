De petas inför VM-premiären

Frankrike premiärvann i världsmästerskapet i går kväll och i morgon eftermiddag är det Sveriges tur att äntra VM när man ställs mot Bahrain.

Cederholm och Frend Öfors petas

Under torsdagkvällen tog förbundskaptenen Kristján Andrésson ut matchtruppen där två spelare skulle ställas utanför laget eftersom man just nu är 17, men bara 15 skrivs in. De två spelarna som petas i morgon är Andreas Cederholm, blixtinkallad reserv när Johan Jakobsson skadades, och Emil Frend Öfors. Det meddelar förbundet.

Åkt ner med 17 spelare

Sverige har åkt ner med 17 spelare, trots att man bara får ha max 16 inskrivna spelare i turneringen. Två byten får göras under turneringen, men Andrésson har valt att gå in till premiären med 15 spelare för att sedan kunna plocka in ytterligare en spelare utan att det kostar ett byte.

I går blev det klart att rutinerade Johan Jakobsson missar de inledande matcherna på grund av hjärnskakning.