Hellton ur SHE – Sävehof seriesegrare igen

Hellton och Skara kämpade för att undvika nedflyttning från SHE. När Skara föll borta mot Lugi (25-24) så skulle en poäng räckt för Hellton. Men det blev förlust 25-28 mot Kristianstad och Karlstadlaget får lämna SHE. Hellton låg under med fem mål en bit in i andra. Men kom ikapp och kvitterade till 24-24, men på slutet vek man ner sig.

– Det har inte gått som vi hoppats på, klart att vi inte är nöjda att åka ur, just nu känns det piss, säger Frida Alm i Hellton till SVT Värmland.

Skara låg på nedflyttningsplats fram till i lördags då man slog Eslöv. Idag hade man tremålsledning med kvarten kvar och var nära skrällseger mot Lugi men förlusten hade ingen betydelse. Skara får nu kvala mot allsvenska tvåa Kungälv för att hänga kvar.

Sävehof vann och valde derby i kvarten

Sävehof hade inga problem att slå Eslöv i sista omgången. Efter 31-19 borta vann man serien för sjunde året i rad. Denna gång var dock seriesegern lite oväntad, ända fram till näst sista omgången har Lugi haft greppet men förlusten mot Västerås gav Sävehof möjligheten, som mästarna med bestämdhet tog.

Emma Ekenman Fernis gjorde 11 mål mot Eslöv för Sävehof vars tränare Henrik Signell valde Heid som kvartsfinalmotstånd efter kvällens omgång, se motivering nedan.