Jerringpriset till Peder Fredricson

Peder Fredricson är 2016 års Jerringprisvinnare - en skräll om man följt förhandstipsen. Men svenska folket, eller de som röstade, tycker att hans OS-silver på All in var det största i svensk idrott under året. – Det här visar hur ridsportsfolket är, ni är vana att jobba hårt för att få det ni vill ha, sa Fredricson, rörd över all de som röstat på honom.